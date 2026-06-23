Estados Unidos - Depois de uma estreia arrasadora, a Inglaterra teve um cenário bem diferente contra Gana, nesta terça-feira (23), em Boston. A equipe comandada por Thomas Tuchel teve a posse de bola durante boa parte da partida, mas não conseguiu ser muito perigosa contra Gana. No fim, Kane teve a bola do jogo, mas acabou desperdiçando a oportunidade. As duas seleções ficaram no empate por 0 a 0 e chegaram aos quatro pontos na Copa do Mundo.
Na última rodada do Grupo L, a Inglaterra volta a jogar no próximo sábado (27) contra o Panamá, às 18h (de Brasília), em Nova Jersey. No mesmo dia e horário, Gana terá a Croácia pela frente, na Filadélfia.
O primeiro tempo de Inglaterra e Gana foi de amplo domínio dos ingleses com a posse de bola, mas com poucas chances criadas. Os africanos impuseram uma grande dificuldade aos britânicos. No total, os europeus finalizaram em seis oportunidades, mas nenhuma delas foi na direção do goleiro Asare. A posse de bola dos ingleses foi de 80%.
O segundo tempo começou com Gana tendo uma grande chance. Aos 4 minutos, Senaya recebeu dentro da área, frente a frente com o goleiro Jordan Pickford, porém, a finalização acabou sendo um pouco torta. Aos 12 minutos, a Inglaterra respondeu. Depois de boa jogada coletiva, a bola chegou a Madueke, mas a finalização acabou não indo em direção ao gol, depois Gordon concluiu e Asare defendeu.
Aos 23 minutos, Harry Kane teve sua primeiro oportunidade na partida. Gana saiu jogando errado e a bola chegou ao atacante inglês, porém, a finalização não foi das melhores e facilitou o goleiro Asare. Aos 33 minutos, a seleção ganesa teve uma oportunidade incrível. Fatawu recebeu em condição legal, mas se enrolou na hora de finalizar cara a cara com o goleiro Pickford.
Aos 40 minutos, a Inglaterra teve seguidamente três grandes chances. Primeiro, Saka fez belíssima jogada pela direita e finalizou para grande defesa do goleiro Asare. No lance seguinte, O'Reilly recebeu cruzamento e cabeceou no travessão e no rebote, Harry Kane, chutou por cima do gol, isolando a última oportunidade dos ingleses de ficar com os três pontos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.