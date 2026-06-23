Lionel Scaloni (E) ao lado de auxiliar na seleção argentinaDivulgação / Argentina
A 'Albiceleste' também deve treinar na quarta-feira, dia em que Messi completará 39 anos.
Nesta terça, a comissão técnica de Lionel Scaloni comandou uma atividade apenas com os jogadores que não foram titulares na vitória sobre a Áustria por 2 a 0.
Um deles foi o atacante Julián Álvarez, que entrou no segundo tempo e atraiu os holofotes depois de confirmar que quer deixar o Atlético de Madrid.
Alguns jogadores, como Lautaro Martínez e Alexis Mac Allister, foram posteriormente ao gramado para acompanhar o treino dos companheiros do banco de reservas.
Messi fez uma aparição rápida durante os 15 minutos em que a imprensa esteve presente.
O craque argentino deixou as instalações da academia, mas não se juntou aos companheiros no campo e saiu do alcance das câmeras.
Messi estava visivelmente exausto ao final da partida contra a Áustria, na qual marcou os dois gols que o levaram ao topo da lista de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.
No departamento médico, as atenções estão voltadas para a situação do zagueiro Cristian Romero, que foi substituído contra a Áustria devido a um desconforto no joelho direito, o mesmo em que sofreu uma entorse no ligamento lateral em abril.
Romero, que passará por exames, se mostrou otimista após o jogo e disse que espera estar de volta "em alguns dias".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.