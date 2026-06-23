Lionel Scaloni (E) ao lado de auxiliar na seleção argentinaDivulgação / Argentina

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Um dia depois de selar a classificação para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, a Argentina fez um treino leve nesta terça-feira (23) em Kansas City sem a participação de seus titulares, entre eles o astro Lionel Messi, grande sensação do torneio.

A 'Albiceleste' também deve treinar na quarta-feira, dia em que Messi completará 39 anos.

Nesta terça, a comissão técnica de Lionel Scaloni comandou uma atividade apenas com os jogadores que não foram titulares na vitória sobre a Áustria por 2 a 0.

Um deles foi o atacante Julián Álvarez, que entrou no segundo tempo e atraiu os holofotes depois de confirmar que quer deixar o Atlético de Madrid.
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Os titulares realizaram trabalhos de recuperação nas instalações do Sporting Kansas City, clube da MLS.

Alguns jogadores, como Lautaro Martínez e Alexis Mac Allister, foram posteriormente ao gramado para acompanhar o treino dos companheiros do banco de reservas.

Messi fez uma aparição rápida durante os 15 minutos em que a imprensa esteve presente.

O craque argentino deixou as instalações da academia, mas não se juntou aos companheiros no campo e saiu do alcance das câmeras.

Messi estava visivelmente exausto ao final da partida contra a Áustria, na qual marcou os dois gols que o levaram ao topo da lista de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.
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O camisa 10 vem carregando a Argentina nas costas na busca pelo tetracampeonato, marcando todos os cinco gols da equipe até o momento.
Com a liderança do Grupo J garantida, uma das dúvidas é se Scaloni poupará ou não seu principal jogador no jogo contra a Jordânia, no próximo sábado, em Arlington.

No departamento médico, as atenções estão voltadas para a situação do zagueiro Cristian Romero, que foi substituído contra a Áustria devido a um desconforto no joelho direito, o mesmo em que sofreu uma entorse no ligamento lateral em abril.

Romero, que passará por exames, se mostrou otimista após o jogo e disse que espera estar de volta "em alguns dias".