Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 23/06/2026 22:43 | Atualizado 23/06/2026 22:55

Estados Unidos - Carlo Ancelotti confirmou que Neymar está disponível para a partida contra a Escócia, válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Na entrevista coletiva desta terça-feira (23), o treinador reforçou que o camisa 10 trabalhou bem na semana e também citou a qualidade que o jogador pode trazer ao time.

"Neymar está disponível, trabalhou bem essa semana, preparou-se bem para o jogo. Estamos muito contentes que ele está de volta. Obviamente, com a qualidade dele pode agregar muito ao time", disse Ancelotti.

"A atitude de Neymar nesses dias foi muito boa. Conhece muito bem os companheiros, trabalha muito bem e com muita seriedade, tentando se recuperar o mais cedo possível. Estou muito feliz com ele. Aporta experiência, conhecimento de jogo, ajuda os jovens. Está fazendo muito bem", afirmou em outra resposta.

O italiano também foi questionado sobre quanto tempo Neymar pode atuar, mas despistou. "Ele pode jogar, eu posso jogar 90 minutos caminhando. Está bem, trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele".

O italiano concedeu entrevista coletiva mais tarde porque o voo com a delegação da seleção brasileira atrasou devido ao mau tempo. Assim, o avião demorou mais de duas horas para decolar.

Escalação

Ele também minimizou a situação dos jogadores pendurados: entre os titulares são Casemiro e Douglas Santos; Ibañez, que perdeu posição para Danilo no último jogo, também tem um amarelo.

"Não pensamos em outra coisa que não jogar um bom jogo e ganhar com a melhor escalação possível. Então, o mesmo vai para os jogadores da frente. Temos ideia clara de quem vai substituir Raphinha. Não pensamos em cartão, temos que jogar um jogo completo".

Agenda

Escócia e Brasil vão se enfrentar nesta quarta-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A partida acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami.

"Equipe forte fisicamente, com estratégia muito clara, bem organizada. Habitualmente joga no 4-4-2, muita bola longa, muitos cruzamentos. É um jogo que temos que, nesse aspecto, controlar".