Amine Gouiri anotou o segundo gol da Argélia no jogo contra a Jordânia - Stu Forster / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Amine Gouiri anotou o segundo gol da Argélia no jogo contra a JordâniaStu Forster / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 23/06/2026 02:00 | Atualizado 23/06/2026 02:32

Estados Unidos - De virada, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 no Levi's Stadium, em Santa Clara, na madrugada desta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Al-Rashdan abriu o placar, mas Benbouali e Gouiri marcaram no segundo tempo e garantiram o triunfo dos argelinos. Com o resultado, a seleção jordaniana não tem mais chances de avançar ao mata-mata do torneio.

A Argentina, já classificada para a fase 16-avos de final, soma seis pontos e lidera o Grupo J. A Áustria, com três pontos, está na segunda posição. É a mesma pontuação da Argélia, que ocupa o terceiro lugar. A Jordânia segue zerada e aparece na lanterna.

As duas seleções voltam as atenções para a última rodada do Grupo J. A Jordânia vai enfrentar a Argentina no sábado (27), a partir das 23h (de Brasília). No mesmo dia e horário, a Argélia enfrenta a Áustria.



O jogo

A Argélia fechou a etapa inicial com mais posse e teve chances para abrir o placar. As principais vieram com Mahrez: na primeira, esteve cara a cara com o goleiro, mas se enrolou sozinho com a bola e permitiu que Abu Dahab aparecesse para atrapalhá-lo; na segunda, ficou novamente de frente para Abulaila, que conseguiu mandar para escanteio.

Melhor para a Jordânia, que não desperdiçou a melhor chance que teve no primeiro tempo. Já dentro da área aos 36, Abu Taha tocou atrás para Al-Tamari, que furou. Apesar disso, o camisa 10, mesmo acidentalmente, desviou a bola, e ela chegou na medida para Al-Rashdan finalizar de primeira e marcar. O goleiro Luca Zidane chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

No retorno do intervalo, a Argélia seguiu com muito mais posse de bola, mas tinha dificuldades para ser criativa. E quando finalizava, Abulaila se mostrava seguro. Já a Jordânia até conseguia chegar ao ataque, mas pouco e faltava caprichar para realmente ampliar a vantagem.

Já aos 24 minutos, a Argélia aproveitou a bola parada para chegar ao empate. Mahrez cobrou escanteio pelo lado esquerdo, e Benbouali subiu para completar de cabeça.

A Argélia tentou aproveitar o momento para buscar a virada em Santa Clara e conseguiu. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada e ficou viva na área. Gouiri correu para ficar com a sobra, finalizar e anotar o segundo gol da seleção africana aos 37.