Seleção da Noruega faz a remada viking junto com a torcida - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Seleção da Noruega faz a remada viking junto com a torcidaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 23/06/2026 00:40 | Atualizado 23/06/2026 02:27

Estados Unidos - Após a vitória sobre Senegal por 3 a 2 nesta segunda-feira (22), a seleção da Noruega fez a remada viking junto com os torcedores presentes no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A cena repercutiu nas redes sociais.

Quem ditou o ritmo foi o camisa 10, Martin Ødegaard. Com uma baqueta na mão, ele foi o responsável por tocar o tambor e orquestrar o movimento visto dentro de campo e na arquibancada.

Confira abaixo:

A coreografia tem feito sucesso na Copa do Mundo. O movimento de remar faz uma referência às tradições marítimas e à herança deixada pelos vikings.

Com o resultado desta segunda-feira (22), a Noruega conquistou matematicamente a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. A seleção soma seis pontos e aparece na segunda posição do Grupo I.

A Noruega, agora, vira a chave para a última rodada. A adversária será a França, na sexta-feira (26), em jogo marcado para começar às 16h. Os Bleus têm seis pontos e lideram o grupo.