Seleção da Noruega faz a remada viking junto com a torcidaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
The leader of men— kimmoFC (@kimmoFC) June 23, 2026
Good night pic.twitter.com/DaB5dszBmz https://t.co/575CKi96aN
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Seleção da Noruega faz a remada viking junto com a torcidaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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De virada, Argélia vence a Jordânia, que está matematicamente eliminada da Copa
Benbouali e Gouiri anotaram os gols da vitória da seleção argelina
Vídeo: seleção da Noruega faz remada viking com a torcida após vitória
O camisa 10, Martin Ødegaard, comandou a festa
Haaland brilha, Noruega vence Senegal e conquista vaga para o mata-mata da Copa
Atacante do Manchester City marcou duas vezes na partida desta segunda-feira (22)
Técnico da Áustria elogia Messi após derrota para a Argentina: 'Em outro nível'
Camisa 10 anotou os dois gols do jogo entre as seleções
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