Mbappé marcou mais uma vez na Copa do Mundo - AFP

Mbappé marcou mais uma vez na Copa do MundoAFP

Publicado 22/06/2026 21:48 | Atualizado 22/06/2026 23:37

Rio - Em jogo marcado pela interrupção por causa do protocolo de tempestade, a França venceu o Iraque por 3 a 0, nesta segunda-feira (22), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo I, e garantiu a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Kylian Mbappé marcou duas vezes e igualou Miroslav Klose como o segundo maior artilheiro da história dos Mundiais , enquanto Ousmane Dembélé completou o placar.

Com a vitória, a França chegou a seis pontos, manteve o 100% de aproveitamento e garantiu a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Na última rodada, os franceses enfrentam a Noruega, na sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos, enquanto os iraquianos encaram Senegal, no mesmo dia e horário, em Toronto, no Canadá.

Favorita no confronto e candidata ao título, a França dominou as ações desde o início da partida e confirmou o favoritismo. A pressão deu resultado aos 13 minutos, quando Michael Olise recuperou a bola perto da área do Iraque e tocou para Kylian Mbappé. O craque francês dominou e bateu forte da fora da área para abrir o placar e igualar Ronaldo Fenômeno como o terceiro maior artilheiro da história das Copas.

Após abrir o placar, a França diminuiu o ritmo, mas mesmo assim manteve o controle das ações. Sem a mesma intensidade, no entanto, a seleção francesa não conseguiu entrar na área do Iraque com tanta facilidade. Depois da pausa para a hidratação, a chuva apertou na Filadélfia, o que atrapalhou a partida. No intervalo, o jogo foi paralisado por causa do protocolo de tempestade dos Estados Unidos

O jogo recomeçou após quase duas horas de paralisação. A França manteve o controle das ações e não demorou para resolver o jogo. Em falha da defesa do Iraque na saída de um tiro de meta, Dembélé aproveitou o presente e serviu Mbappé, que bateu com o gol vazio para ultrapassar Ronaldo Fenômeno e igualar o alemão Miroslav Klose como o segundo maior artilheiro da história das Copas.

Após ampliar o placar, a França aumentou a pressão em busca do terceiro gol para confirmar a vitória. Após bela jogada individual de Mbappé, Olise recebeu na área e bateu de cobertura, mas acertou o travessão. Na sequência, foi a vez de Bradley Barcola, de cabeça, acertar a trave. Porém, aos 20 minutos, Dembélé recebeu de Olise na área e bateu no canto para anotar o terceiro gol dos franceses.

Com a vantagem no placar e o controle das ações, a França diminuiu o ritmo e administrou o resultado. O técnico Didier Deschamps aproveitou para dar um descanso para jogadores como Olise e Dembélé, além de dar ritmo para reservas de luxo como Doué e Cherki. Sem a mesma intensidade, a seleção francesa sento no resultado por 3 a 0 e comemorou a conquista de mais três pontos.