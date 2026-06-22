Jogo entre França e Iraque foi interrompido por causa do protocolo de tempestade - AFP

Jogo entre França e Iraque foi interrompido por causa do protocolo de tempestadeAFP

Publicado 22/06/2026 19:30 | Atualizado 22/06/2026 19:39

Rio - O jogo entre França e Iraque, nesta segunda-feira (22), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026, foi interrompido por causa do protocolo de tempestades nos Estados Unidos. Esta foi a primeira partida da competição suspensa por causa de problemas climáticos.

O temporal caiu durante o primeiro tempo, quando a França vencia o Iraque por 1 a 0, com gol de Kylian Mbappé. O craque francês chegou a 15 gols na história das Copas e igualou Ronaldo Fenômeno como o terceiro maior artilheiro , atrás do argentino Lionel Messi (18) e do alemão Miroslav Klose (16).

Após o apito final do primeiro tempo, os jogadores caminharam para o vestiário. Em seguida, o sistema de som do Estádio Lincoln Financial Field recomendou à torcida que deixasse as arquibancadas e fosse buscar abrigo em uma área cobertura por causa da tempestade.

Existem três alertas de tempestades nos Estados Unidos. Em caso de raios em uma área de até oito quilômetros, os eventos a céu aberto são interrompidos por 10 minutos. Em caso de raios em até 13 quilômetros, a interrupção é de 30 minutos. Já em caso de 26 quilômetros, a pausa é de 40 minutos.