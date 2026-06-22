Goleiro Luca ZidaneAFP

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Estados Unidos - O goleiro Luca Zidane, de 28 anos, que defende a seleção argelina recorreu a um apoio psicológico de um coach mental para enfrentar a pressão da Copa do Mundo depois da falha na estreia contra a seleção argentina. As informações são do jornal "The Sun".
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"Todos os nossos jogadores estão preparados para o jogo de amanhã. Eles todos têm o direito ao erro. Confio nas qualidades de Luca Zidane como goleiro", disse o treinador Vladimir Petkovic depois das falhas do goleiro.
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Filho de Zinedine Zidane, o atleta vacilou nos dois primeiros gols da Argentina, marcados por Lionel Messi. No primeiro, o arqueiro não conseguiu defender a finalização do craque e no segundo ele soltou a bola nos pés do camisa 10.
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Revelado pelo Real Madrid B,  Luca Zidane passou pelo Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar e atualmente defende o Granada. Ele está na equipe desde 2024.
 