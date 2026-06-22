Doku em ação durante treino da seleção belgaReprodução / X @BelRedDevils
Após acompanhar nascimento do filho, Doku deve reforçar a Bélgica na Copa
Atacante recebeu autorização da comissão técnica para viajar à Inglaterra
Haaland brilha, Noruega vence Senegal e conquista vaga para o mata-mata da Copa
Atacante do Manchester City marcou duas vezes na partida desta segunda-feira (22)
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Camisa 10 anotou os dois gols do jogo entre as seleções
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Craque francês iguala o alemão Miroslav Klose como o segundo maior artilheiro da história das Copas
Jogo entre França e Iraque é o primeiro interrompido na Copa por protocolo de tempestades
Partida foi paralisada no intervalo
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