Doku em ação durante treino da seleção belga - Reprodução / X @BelRedDevils

Doku em ação durante treino da seleção belgaReprodução / X @BelRedDevils

Publicado 22/06/2026 19:00

Rio - O atacante belga Jeremy Doku esteve presente no nascimento do filho nesta segunda-feira (22), em Londres. O jogador recebeu liberação da comissão técnica da seleção e pôde viajar para a Inglaterra. O retorno está previsto para esta terça-feira (23) e, com isso, ele deve estar à disposição para o duelo contra a Nova Zelândia pela próxima rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O desejo do atacante de acompanhar o nascimento do filho repercutiu na imprensa internacional. A jornalista francesa France Pierron foi afastada da L'Équipe TV após criticar a decisão do jogador belga de retornar à Inglaterra para estar presente no momento.

Doku foi desfalque da Bélgica no empate por 0 a 0 com o Irã , no último domingo (21), pela segunda rodada do Grupo G. O atacante também se recuperava de uma infecção respiratória e acabou sendo poupado.

O próximo duelo contra a Nova Zelândia será decisivo, já que a seleção belga ocupa a terceira colocação do grupo, com dois pontos, e ainda não venceu na competição. Uma vitória deixaria a equipe em situação confortável na briga pela classificação à próxima fase. A partida contra os neozelandeses será no próximo sábado (27), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver.