Luiz Henrique em treino da seleção brasileira - Nelson Terme / CBF

Luiz Henrique em treino da seleção brasileiraNelson Terme / CBF

Publicado 22/06/2026 18:50

Rio - O atacante da seleção brasileira, Luiz Henrique, de 25 anos, pode mudar de ares depois da Copa do Mundo. O Napoli, da Itália, entrou na briga pelo jogador e fez uma sondagem. As informações são do site italiano "Tutto Napoli".

Para liberar o brasileiro, o Zenit, da Rússia, pediu 40 milhões de euros (R$ 237 milhões na atual cotação). Ele tem contrato com o seu clube atual até junho de 2028.

Luiz Henrique entrou em campo na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos. Ele briga com Rayan pela titularidade, depois que Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

O Botafogo manteve 30% dos direitos econômicos quando o negociou com o Zenit, em janeiro de 2025, por 35 milhões de euros (quase R$ 220 milhões) e pode lucrar em uma possível transferência. Pelo clube russo, o atacante disputou 28 jogos, marcou seis gols e deu três assistências.