Luiz Henrique em treino da seleção brasileiraNelson Terme / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante da seleção brasileira, Luiz Henrique, de 25 anos, pode mudar de ares depois da Copa do Mundo. O Napoli, da Itália, entrou na briga pelo jogador e fez uma sondagem. As informações são do site italiano "Tutto Napoli".
LEIA MAIS: Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
Para liberar o brasileiro, o Zenit, da Rússia, pediu 40 milhões de euros (R$ 237 milhões na atual cotação). Ele tem contrato com o seu clube atual até junho de 2028.
LEIA MAIS: Mbappé minimiza disputa com Messi por artilharia em Copas
Luiz Henrique entrou em campo na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos. Ele briga com Rayan pela titularidade, depois que Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita.
LEIA MAIS: Jogador da Alemanha na Copa ganha presente de Ronaldo Fenômeno
O Botafogo manteve 30% dos direitos econômicos quando o negociou com o Zenit, em janeiro de 2025, por  35 milhões de euros (quase R$ 220 milhões) e pode lucrar em uma possível transferência. Pelo clube russo, o atacante disputou 28 jogos, marcou seis gols e deu três assistências.
fotogaleria
Luiz Henrique em treino da seleção brasileira
Luiz Henrique em treino da Seleção, nesta segunda-feira (8)