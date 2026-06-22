Alemão Leweling compartilha camisa autografada por Ronaldo FenômenoReprodução de Instragam
Jogador da Alemanha na Copa ganha presente de Ronaldo Fenômeno
Jamie Leweling é fã do ex-camisa 9 do Brasil e prestou homenagem antes da Copa do Mundo
Convocação coroou melhor fase da carreira
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O domingo (21) ainda marcou a estreia do árbitro Raphael Claus no torneio internacional
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