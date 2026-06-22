Alemão Leweling compartilha camisa autografada por Ronaldo Fenômeno - Reprodução de Instragam

Alemão Leweling compartilha camisa autografada por Ronaldo FenômenoReprodução de Instragam

Publicado 22/06/2026 10:16

Uma homenagem feita por Jamie Leweling durante a Copa do Mundo ganhou um desfecho especial. O atacante da Alemanha recebeu uma camisa da seleção brasileira autografada por Ronaldo Fenômeno, jogador que ele considera uma de suas maiores referências no futebol.



O presente foi compartilhado pelo próprio Leweling nas redes sociais. "Para Jamie Leweling, tudo de bom", escreveu o ex-atacante.



Postagem de alemão viralizou

A história começou antes mesmo de a Alemanha estrear na Copa. Quando a federação alemã divulgou a numeração oficial para o torneio, Leweling foi escolhido para vestir a tradicional camisa 9 da equipe.



Para celebrar o número, o atacante trocou sua foto de perfil nas redes sociais por uma montagem inspirada em uma imagem clássica de Ronaldo na Copa de 2002, com o cabelo 'cascão' e com a camisa da seleção brasileira.



"Obrigado, Fenômeno R9", postou Leweling após receber o presente do ídolo.



Convocação coroou melhor fase da carreira



Aos 25 anos, Leweling chegou à Copa do Mundo com 11 gols marcados e 12 assistências em 50 partidas na última temporada, pelo Stuttgart. Com seus melhores números, o jogador ganhou uma chance com o técnico Julian Nagelsmann.







