Arrascaeta sofreu lesão muscular durante treino preparatório para a Copa do Mundo - Divulgação / AUF

Arrascaeta sofreu lesão muscular durante treino preparatório para a Copa do MundoDivulgação / AUF

Publicado 22/06/2026 07:20

escartar essa possibilidade depois do 2 a 2 com Cabo Verde.

O Uruguai vivia a expectativa de contar com o retorno de Arrascaeta no sacrifício para o jogo decisivo contra a Espanha, pela Copa do Mundo . Entretanto, o técnico da equipe, Marcelo Bielsa, tratou de d

em processo de transição com a preparação física e já treina no campo, mas não com o elenco. Por isso, o tempo é curto até o confronto de sexta-feira (26), pela última rodada do grupo H, tanto para o meia quanto para Ronaldo Araújo, outro que sofreu lesão muscular.

O camisa 10 do Flamengo ainda estáe já treina no campo, mas não com o elenco. Por isso,, pela última rodada do grupo H, tanto para o meia quanto para Ronaldo Araújo, outro que sofreu lesão muscular.

"Não, eles não têm chance de jogar contra a Espanha. Nem De Arrascaeta, nem Araújo", afirmou o técnico.



Bielsa ainda avaliou a situação de outro jogador do Flamengo, De La Cruz. O volante entrou já na parte final do segundo tempo contra Cabo verde.



"Eu não posso dizer que ele pode jogar 45 minutos ou menos ou uma partida completa. Ele fez muitos esforços para resolver sua chegada ao Mundial com muito poucos minutos no primeiro semestre do Flamengo. Eu não lhe dei a possibilidade de mostrar a quantidade de minutos que ele pode absorver. Eu o coloquei de acordo com as necessidades que o jogo me ofereceu", explicou.



Situação difícil do Uruguai



Arrascaeta pode ir embora da Copa do Mundo de 2026 sem entrar em campo. Isso porque o Uruguai corre sério risco de eliminação.



Com apenas dois pontos somados em quatro jogos, a Celeste Olímpica precisa vencer a favorita Espanha para não depender de um empate - e uma combinação de número de gols marcados por Cabo Verde - para ser segundo lugar e se garantir no mata-mata.



Ainda existe a pequena chance de se classificar como um dos melhores terceiros colocados. Mas se somar três pontos com três empates ou ficar com apenas dois, será difícil conseguir.