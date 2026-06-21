Uruguai e Cabo Verde empataram por 2 a 2 - AFP

Uruguai e Cabo Verde empataram por 2 a 2AFP

Publicado 21/06/2026 21:05

Rio - Em jogo agitado, Uruguai e Cabo Verde empataram por 2 a 2, neste domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, e deixaram a disputa pela vaga aberta para a última rodada. A Celeste saiu atrás no placar com gol de falta de Kevin Pina, mas buscou a virada com Maxi Araújo e Canobbio. Na etapa final, no entanto, Muslera falhou e Hélio Varela assegurou o empate.

Com o resultado, o Uruguai chegou a dois pontos e ocupa a segunda colocação no Grupo H da Copa do Mundo. Já Cabo Verde, por sua vez, está em terceiro com a mesma pontuação. Na última rodada, a Celeste decide a classificação contra a Espanha, dia 26, às 21h (de Brasília), em Guadalajara, no México, enquanto os cabo-verdianos encaram a Arábia Saudita, no mesmo dia e horário, em Houston, nos Estados Unidos.

O primeiro tempo foi animado em Miami. Favorito no confronto, o Uruguai controlou as ações, mas teve dificuldades no último terço do campo. Já Cabo Verde, por sua vez, adotou a mesma estratégia do duelo contra a Espanha: armou bem a defesa e apostou nos contra-ataques. Em cobrança de falta de Kevin Pina, surpreendeu os uruguaios e abriu o placar, aos 16 minutos. Foi o primeiro gol do país em Copas.

O Uruguai, que vacilou na estreia e empatou com a Arábia Saudita, ficou pressionado. O time comandado pelo técnico argentino Marcelo Bielsa intensificou a pressão sobre Cabo Verde. Embora tenha faltado um pouco de capricho, não faltou vontade dos uruguaios, que empataram com Maxi Araújo, aos 43 minutos, e viraram com Canobbio, atacante do Fluminense, aos 50.

Apesar da virada do Uruguai no fim do primeiro tempo, Cabo Verde não se intimidou diante da bicampeã mundial. No início da etapa final, a seleção cabo-verdiana marcou alto e incomodou a posse de bola dos uruguaios. Após um recuo errado de Mathías Olivera, o atacante Hélio Varela foi mais rápido do que a marcação e aproveitou a saída atabalhoada do goleiro Muslera para empatar.

O jogo ficou aberto na reta final. O Uruguai, desesperado pela vitória, começou a se expor, ao mesmo tempo em que empilhava oportunidades perdidas. Nos acréscimos, Canobbio teve uma grande chance em contra-ataque, mas isolou. Já Cabo Verde, por outro lado, também tinha espaços, mas faltava técnica para evoluir no último terço. Quando conseguiu chegar, Muslera defendeu.