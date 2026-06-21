Espanha obteve primeira vitória na Copa do Mundo com estilo - Divulgação / Seleção Espanhola

Espanha obteve primeira vitória na Copa do Mundo com estiloDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 21/06/2026 15:01 | Atualizado 21/06/2026 21:20

Estados Unidos - O gol de Lamine Yamal contra a Arábia Saudita, que abriu caminho para a goleada da Espanha sobre a Arábia Saudita, entrou para a história. O jovem, de 18 anos, obteve um feito semelhante ao de Pelé e também se tornou um dos 10 jogadores mais novos a balançar as redes na competição.

Em relação ao Rei do Futebol, o espanhol se tornou o segundo atleta com 18 anos ou menos a abrir o placar de uma partida na Copa do Mundo. Antes, Pelé, com 17 anos, havia feito o gol decisivo da vitória do Brasil sobre País de Gales por 1 a 0 no Mundial de 1958.

O Atleta do Século continua como o jogador mais novo a marcar em uma Copa do Mundo. Ele foi o único atleta com menos de 18 anos a fazer isso. Yamal entrou em uma lista seleta que conta com Lionel Messi como um dos 10 jogadores mais novos a marcar.

Depois de não sair do zero contra Cabo Verde, a Espanha fez a Arábia Saudita "pagar o pato" neste domingo (21), em Atlanta, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Com um ritmo intenso, a campeã da Eurocopa goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e pulou na liderança do Grupo H. A partida marcou o primeiro gol de Lamine Yamal em Mundiais.

Confira os 10 jogadores mais novos a marca em Copas do Mundo:

1) Pelé (Brasil): 17 anos e 239 dias (em 1958, contra o País de Gales)

2) Manuel Rosas (México): 18 anos e 93 dias (em 1930, contra a Argentina)



3) Gavi (Espanha): 18 anos e 110 dias (em 2022, contra a Costa Rica)



4) Ibrahim Mbaye (Senegal): 18 anos e 143 dias (em 2026, contra a França)



5) Michael Owen (Inglaterra): 18 anos e 190 dias (em 1998, contra a Romênia)



6) Nicolae Kovacs (Romênia): 18 anos e 197 dias (em 1930, contra o Peru)



7) Dmitri Sychev (Rússia): 18 anos e 231 dias (em 2002, contra a Bélgica)



8) Lamine Yamal (Espanha): 18 anos e 343 dias (em 2026, contra a Arábia Saudita)



9) Lionel Messi (Argentina): 18 anos e 357 dias (em 2006, contra a Sérvia e Montenegro)



10) Julian Green (Estados Unidos): 19 anos e 25 dias (em 2014, contra a Bélgica)