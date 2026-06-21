Espanha obteve primeira vitória na Copa do Mundo com estiloDivulgação / Seleção Espanhola
Yamal alcança marca semelhante à de Pelé e se torna oitavo jogador mais novo a marcar em Copas
Espanha goleou Arábia Saudita por 4 a 0 em Atlanta
Em jogo de quatro gols, Uruguai e Cabo Verde empatam e deixam grupo embolado
Canobbio, do Fluminense, marca para os uruguaios, mas falha de Muslera decreta igualdade
Técnico da Áustria vê Argentina favorita e exalta Messi: 'Melhor de todos os tempos'
Confronto direto nesta segunda-feira (22) pode definir o líder do Grupo J
Técnico do Iraque brinca antes de pegar a França: 'Perguntei se podia ter três goleiros'
Graham Arnold reconheceu a superioridade adversária, mas ressaltou que confia na vitória: 'Estamos com muita energia'
Neymar será avaliado diariamente para ser aproveitado contra a Escócia
Atacante, de 34 anos, se recupera de lesão na panturrilha direita
Goleiro do Irã faz defesa mais difícil da Copa no empate com a Bélgica
Beiranvand foi destaque da partida
Casagrande destaca Vini Jr, mas vê brilho insuficiente para levar Brasil ao hexa: 'Muito pouco'
Seleção tem rendido abaixo do esperado na Copa do Mundo
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