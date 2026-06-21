Espanha obteve primeira vitória na Copa do Mundo com estilo - Divulgação / Seleção Espanhola

Espanha obteve primeira vitória na Copa do Mundo com estiloDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 21/06/2026 15:01

Estados Unidos - Depois de não sair do zero contra Cabo Verde na estreia, a Espanha fez a Arábia Saudita "pagar o pato" neste domingo (21), em Atlanta, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Com um ritmo intenso, a campeã da Eurocopa goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e pulou na liderança do Grupo H. A partida marcou o primeiro gol de Lamine Yamal em Mundiais. Ele se tornou um dos 10 jogadores mais novos a obter esse feito.

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Na próxima rodada, a Espanha irá encarar o Uruguai na próxima sexta-feira (26), às 21h (de Brasília, em Zapopan, no México. Já a equipe da Arábia Saudita joga no mesmo dia e horário contra Cabo Verde. A partida irá acontecer em Houston, nos Estados Unidos.

A Espanha começou a partida contra a Arábia Saudita em ritmo avassalador. Com apenas nove minutos, Lamine Yamal, de 18 anos, escreveu seu nome na história das Copas do Mundo. O atacante do Barcelona apareceu para completar cruzamento de Oyarzabal e anotar seu primeiro gol em Mundiais.

O atacante da Real Sociedad entrou com sede de gols, depois de passar em branco na primeira rodada e rapidamente anotou dois. O primeiro saiu aos 21 minutos, depois de cruzamento de Dani Olmo. O segundo foi logo depois, aos 23 minutos, após passe de Cucurrella.

Depois da parada técnica, a Espanha reduziu um pouco o ritmo, mas ainda teve uma chance clara de ampliar antes do intervalo. Aos 33 minutos, Mikel Oyarzabal aproveitou falha da defesa e carimbou o travessão.

O segundo tempo começou com os europeus ampliando. Depois de cobrança de escanteio, Marc Cucurella apareceu para finalizar de primeira, dentro da área, o goleiro Mohammed Al-Owais chegou a fazer a defesa, mas a bola bateu em Al-Tambakti e morreu no gol dos sauditas.

Com o placar elástico, a Espanha reduziu o seu ímpeto e passou a administrar a partida durante a maior parte do segundo tempo. A Arábia Saudita não mostrou poder de reação e a goleada europeia foi mantida até o fim sem alterações.