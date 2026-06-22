Salah comandou a virada do Egito sobre a Nova Zelândia - Fran Santiago / Getty Images via AFP

Salah comandou a virada do Egito sobre a Nova ZelândiaFran Santiago / Getty Images via AFP

Publicado 22/06/2026 00:01 | Atualizado 22/06/2026 00:18

Canadá - O Egito encaminhou a classificação ao mata-mata da Copa do Mundo ao superar a Nova Zelândia por 3 a 1, de virada, neste domingo (21), no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo G. Surman abriu o placar para os neozelandeses, no primeiro tempo. Na etapa final, os egípcios marcaram com Ziko, Salah e Trézéguet e selaram a primeira vitória do país na história do torneio internacional.

O jogo

Os primeiros minutos foram animados, com domínio da Nova Zelândia. Singh chutou colocado com perigo. Depois, Just finalizou e Shobeir espalmou para escanteio. Na cobrança, Surman subiu mais alto do que todo mundo e abriu o placar, aos 15 minutos.

O Egito buscou equilibrar o confronto, passou a controlar a posse e chegou com Marmoush. Salah assustou em batida de falta, para fora. Ashour foi outro que teve boa chance, mas errou a meta.



Salah quase deixou tudo igual na volta do intervalo, em meio à pressão egípcia. Crocombe defendeu. A resposta dos neozelandeses veio com McCowatt, que botou Shobeir para trabalhar. Aos 12, Ziko recebeu cruzamento de Hany e, de cabeça, marcou: 1 a 1.

Dez minutos depois, Salah tabelou com Ziko e chutou rasteiro, para selar a virada do Egito. Aos 37, Trézéguet cabeceou firme após cobrança de escanteio e fez o terceiro. A Nova Zelândia até tentou reagir, mas nada feito. Zizo ainda perdeu chance inacreditável antes do apito final.

Situação na tabela e próximas partidas

Com a vitória, o Egito chegou a quatro pontos, assumiu a liderança no Grupo G e encaminhou a classificação ao mata-mata. A Nova Zelândia ficou com um, na lanterna. Bélgica e Irã, com dois, completam a chave. Agora, os egípcios vão encarar os iranianos, sábado (27), 00h (de Brasília), em Seattle. Já os neozelandeses terão os belgas pela frente, nos mesmos dia e horário, em Vancouver.