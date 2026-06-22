Salah comandou a virada do Egito sobre a Nova ZelândiaFran Santiago / Getty Images via AFP
De virada, Egito vence a Nova Zelândia e encaminha classificação na Copa do Mundo
Surman abriu o placar, mas Ziko, Salah e Trézéguet marcaram para selar o triunfo egípcio
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Jogo será na quarta-feira (24), pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo
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