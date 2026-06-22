Messi marcou duas vezes contra a Áustria e se isolou na artilharia das Copas do Mundo, com 18 gols - Paul Ellis / AFP

Messi marcou duas vezes contra a Áustria e se isolou na artilharia das Copas do Mundo, com 18 golsPaul Ellis / AFP

Publicado 22/06/2026 22:34

O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, disse que sua equipe merecia "um resultado melhor" na derrota por 2 a 0 para a Argentina nesta segunda-feira (22), pelo Grupo J da Copa do Mundo, mas admitiu que Lionel Messi "faz a diferença".

Messi marcou os dois gols de uma vitória que classificou a 'Albiceleste' para a fase de 16-avos de final com seis pontos e deixa a seleção austríaca, com três pontos, à espera de garantir sua vaga na terceira rodada.

"Quando alguém com [quase] 39 anos pode marcar dois gols, e cinco no início de uma Copa do Mundo, faz a diferença", disse Rangnick na sala de imprensa do At&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas.

"Já sabíamos que Messi está em outro nível e mostrou que não é um dos melhores, mas sim o melhor", afirmou o técnico alemão.

Após sofrer o primeiro gol aos 38 minutos, a Áustria teve chances de empatar, a maior delas com Patrick Wimmer nos acréscimos do segundo tempo (90'+3).

Messi, que já havia se tornado o maior artilheiro da história das Copas, selou a vitória com um segundo gol minutos depois (90'+5), aproveitando rebote na área austríaca.

"Aquele segundo gol foi realmente desnecessário", disse Rangnick.

"O resultado deveria ter sido 1 a 0 ou até mesmo 1 a 1 se o Patrick tivesse conseguido marcar", lamentou o treinador, que criticou o VAR por não ter revisado uma possível falta em Xaver Schlager na origem da jogada do gol que abriu o placar.

"Acho que merecemos um resultado melhor", ressaltou Rangnick. "No geral, estou satisfeito com o desempenho da minha equipe e com a forma como jogaram hoje".