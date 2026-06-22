Mbappé igualou Ronaldo Fenômeno em gols em Copas do Mundo - AFP

Mbappé igualou Ronaldo Fenômeno em gols em Copas do MundoAFP

Publicado 22/06/2026 18:46 | Atualizado 22/06/2026 21:16

Estados Unidos - Mbappé fez história nesta segunda-feira (22), na Filadélfia, nos Estados Unidos. O atacante francês marcou duas vezes contra o Iraque, pela segunda rodada, ultrapassou Ronaldo Fenômeno e igualou o alemão Miroslav Klose como o segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

O craque francês igualou Ronaldo Fenômeno no 14º minuto de jogo. Mbappé recebeu o passe de Olise e chutou de perna esquerda de fora da área para abrir o placar. Já aos nove minutos do segundo tempo, o camisa 10 da França aproveitou falha da defesa do Iraque e igualou Klose, com 16 gols.

Agora, Kylian Mbappé está atrás apenas de Lionel Messi. O craque argentino marcou duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 a 0 , nesta segunda-feira (22), em Dallas, nos Estados Unidos, e se isolou no ranking de maiores artilheiros da história das Copas com 18 gols.

Veja a lista

- Lionel Messi (Argentina): 18 gols

- Miroslav Klose (Alemanha) e Kylian Mbappé (França): 16 gols

- Ronaldo (Brasil): 15 gols

- Gerd Müller (Alemanha): 14 gols

- Just Fontaine (França): 13 gols

- Pelé (Brasil): 12 gols