Mbappé igualou Ronaldo Fenômeno em gols em Copas do MundoAFP
Mbappé supera Ronaldo e iguala Klose em gols em Copas do Mundo
Atacante abriu o placar no jogo entre França e Iraque, na Filadélfia
Jogo entre França e Iraque é o primeiro interrompido na Copa por protocolo de tempestades
Partida foi paralisada no intervalo
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Atacante recebeu autorização da comissão técnica para viajar à Inglaterra
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Atacante, de 25 anos, está na Copa do Mundo com a Seleção
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