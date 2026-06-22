Lionel Messi comemora gol na Copa do Mundo - Juan Mabromata / AFP

Lionel Messi comemora gol na Copa do MundoJuan Mabromata / AFP

Publicado 22/06/2026 18:03

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Enquanto os fãs do craque argentino imploravam: "jogue para sempre, por favor", "não estou preparado para a despedida dele", aqueles mais críticos 'zombavam' Neymar pela sequência de lesões, o comparando com Messi, e declaravam que ele deveria estar na briga pela artilharia histórica do torneio.

Houve também aqueles que declarassem sentir "raiva e inveja" pelo maior goleador das Copas ser um argentino. Por fim, uma usuária ainda afirmou que Messi deveria ter sido expulso contra a Argélia, na estreia deste Mundial, mas "a Fifa segue protegendo o bibelô dela e ajudando a Argentina".

Lionel Messi ainda pode ampliar a vantagem na artilharia histórica da Copa do Mundo no próximo sábado (27), contra a Jordânia, às 23h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase. Com a vitória sobre a Áustria, a Argentina garantiu a classificação para o mata-mata de maneira antecipada.