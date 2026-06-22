Lionel Messi comemora gol na Copa do MundoJuan Mabromata / AFP
Artilharia histórica de Messi na Copa repercute nas redes sociais; confira
Internautas se dividiram entre críticas e reverências ao craque
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