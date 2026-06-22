Machucado, Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento colateral do tornozelo esquerdo - Divulgação / Alemanha

Machucado, Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento colateral do tornozelo esquerdo Divulgação / Alemanha

Publicado 22/06/2026 17:51

Estados Unidos - O zagueiro Nico Schlotterbeck, de 26 anos, titular da seleção alemã, está fora da Copa do Mundo. Depois de realizar exames, foi informado que o defensor sofreu uma lesão no ligamento colateral do tornozelo esquerdo.

Schlotterbeck, que defende o Borussia Dortmund, se lesionou no primeiro tempo da vitória sobre a Costa do Marfim por 2 a 1. Ele acabou sendo substituído no intervalo por Rudiger, do Real Madrid. De acordo com comunicado da seleção da Alemanha, o defensor permanecerá com a delegação em um primeiro momento, nos Estados Unidos.

"Esta poderia ter sido a Copa do Mundo dele. Todos nós tentamos animá-lo ontem – felizmente, ele é um cara muito positivo que já está pensando no futuro. É um bom sinal que ele continue com a equipe por enquanto, porque ele também tem influência fora de campo", afirmou o técnico Julian Nagelsmann.

Com duas vitórias em duas partidas e garantida na próxima fase da Copa do Mundo, a Alemanha retorna a campo diante do Equador, na próxima quinta-feira (25), às 17h (de Brasília).