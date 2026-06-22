Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF,

Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados Unidos Rafael Ribeiro / CBF,

Publicado 22/06/2026 09:28

A seleção brasileira briga com Marrocos e Escócia pelo primeiro lugar do grupo C da Copa do Mundo. E os trabalhadores brasileiros têm um motivo a mais para ficar de olho nessa disputa: a diferença entre os horários dos jogos da próxima fase de mata-mata.



Independentemente de ser primeiro ou segundo colocado, o Brasil jogará no dia 29, uma segunda-feira. E é aí que há a grande diferença.



O primeiro do grupo C entrará em campo às 14h (de Brasília). Ou seja, no meio do expediente, o que para alguns garante uma saída mais cedo do trabalho, para outros é um período a menos sem trabalhar enquanto há também aqueles que ficarão sem poder assistir direito à partida.



Já o segundo colocado jogará às 22h (de Brasília), o que para muitos é ruim porque não terão um dia com menos horas trabalhadas.

Há ainda a possibilidade de a seleção brasileira terminar em terceiro lugar, caso perca para a Escócia e Marrocos pontue contra Haiti. Neste caso, entretanto, ainda não é possível precisar o dia do jogo do mata-mata, pois dependerá de uma série de combinações relacionadas a outros grupos.



Desta maneiras, o primeiro mata-mata pode ser numa segunda (29) às 17h30 ou numa terça (30) às 18h ou 22h.

Desvantagem em ser segundo lugar



Para a seleção brasileira, terminar na liderança de seu grupo representará uma logística mais fácil nas próximas fases. Afinal, o segundo terá de viajar ao México o que obrigará a mudar sua base de treinos em Nova Jersey, onde está desde o início de junho.



Além disso, terá mais tempo de recuperação e treinos antes das oitavas de final e quartas.



O que o Brasil precisa para ser primeiro do grupo



A Seleção precisa vencer a Escócia e torcer por um tropeço de Marrocos ou que os africanos vençam o Haiti sem fazer um saldo maior do que o brasileiro.



Atualmente, o time de Carlo Ancelotti é líder por causa do saldo: tem 3 enquanto o Marrocos, 1.