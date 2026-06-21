Carlo Ancelotti terá que mexer mais uma vez no time titular da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti terá que mexer mais uma vez no time titular da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/06/2026 09:57

podia atuar tanto como ponta pela direita quanto mais centralizado como um camisa 10, mas agora Carlo Ancelotti terá de encontrar outras soluções no elenco já contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília). A seleção brasileira teve a confirmação da lesão de Raphinha e agora perde um nome que vinha sendo utilizado em duas posições. O atacante, mas agora Carlo Ancelotti terá de encontrar outras soluções no elenco já contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).

No empate em 1 a 1 com Marrocos, o atacante do Barcelona atuou primeiro como terceiro homem do meio de campo e depois trocou de posição com Lucas Paquetá. Na direita, teve liberdade para também entrar na área pelo meio.



Sem Raphinha, Carlo Ancelotti agora fica com Luiz Henrique, Rayan e Gabriel Martinelli como opções para o lado direito do ataque. O primeiro foi mais vezes titular, mas tem sido mais relevante quando entra no segundo tempo.



Já o jovem revelado pelo Vasco ganhou uma oportunidade no 3 a 0 sobre o Haiti, entrando justamente no lugar do companheiro machucado. E o atacante do Arsenal tem sido utilizado mais pelo lado esquerdo.



Já para o meio, a opção mais provável seria Matheus Cunha, que já vinha revezando com Raphinha nos amistosos antes da Copa do Mundo. Neste caso, Igor Thiago ou Endrick poderia ganhar uma chance, com Paquetá na ponta direita. Outra alternativa seria centralizar Vini Jr e colocar Martinelli pela esquerda.