Mbappé em ação durante treino da seleção francesa - Franck Fife / AFP

Mbappé em ação durante treino da seleção francesaFranck Fife / AFP

Publicado 21/06/2026 22:42

“Não sei se Dembélé teve menos destaque. Revi o jogo duas vezes. No primeiro tempo, ele foi o melhor jogador de ataque entre os quatro. No segundo tempo, Olise e eu fomos decisivos, mas ele foi importante”, iniciou o atacante, neste domingo (21).“Dembélé é muito tranquilo. É o vencedor da Bola de Ouro, tem a confiança do grupo e da comissão técnica. Não podemos esquecer que ele se lesionou ao final da temporada. Vai se recuperar e será decisivo para nós”, completou.Mbappé também garantiu não ter preferência por posição no sistema ofensivo: “Me sinto bem agora, mas não acho que tem a ver com o meu posicionamento. O importante é como jogamos, temos que ser um time que impõe o seu estilo. Eu me sinto bem nas três posições de ataque”.