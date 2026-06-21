Graham Arnold, técnico da seleção iraquiana - Giuseppe Cacace / AFP

Graham Arnold, técnico da seleção iraquianaGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 21/06/2026 19:41

Estados Unidos - Técnico do Iraque, Graham Arnold projetou o duelo com a França na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (22). Em entrevista coletiva, o comandante reconheceu a superioridade adversária e brincou sobre a estratégia para tentar parar os franceses.

“É uma honra jogar contra eles, mas estamos focados em nós. Não temos como controlar o desempenho de Mbappé, temos que controlar o nosso. Queremos mostrar ao mundo o que podemos fazer”, iniciou o treinador, neste domingo (21).“Perguntei se podia ter três goleiros, mas falaram que não (risos)”, contou.Ele reforçou que confia na vitória da seleção iraquiana: “O ânimo do grupo está muito bom. Estamos com muita energia, e isso é o mais importante. Esse jogo é uma grande ocasião para nós. E eu sempre fui um técnico que vai para campo pensando em ganhar o jogo, não para não perder. Vamos com expectativa de vencer esse jogo. Essa é a mentalidade”.