Graham Arnold, técnico da seleção iraquianaGiuseppe Cacace / AFP
“É uma honra jogar contra eles, mas estamos focados em nós. Não temos como controlar o desempenho de Mbappé, temos que controlar o nosso. Queremos mostrar ao mundo o que podemos fazer”, iniciou o treinador, neste domingo (21).
“Perguntei se podia ter três goleiros, mas falaram que não (risos)”, contou.
Ele reforçou que confia na vitória da seleção iraquiana: “O ânimo do grupo está muito bom. Estamos com muita energia, e isso é o mais importante. Esse jogo é uma grande ocasião para nós. E eu sempre fui um técnico que vai para campo pensando em ganhar o jogo, não para não perder. Vamos com expectativa de vencer esse jogo. Essa é a mentalidade”.
França e Iraque vão se enfrentar às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Na estreia, os franceses superaram Senegal por 3 a 1. Já os iraquianos foram goleados pela Noruega, por 4 a 1.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.