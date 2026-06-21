França venceu Senegal na estreia na Copa do Mundo de 2026 - Vanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia

França venceu Senegal na estreia na Copa do Mundo de 2026Vanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 21/06/2026 17:30 | Atualizado 21/06/2026 17:36

Rio - A França pode ganhar um bônus em caso de título na Copa do Mundo de 2026. O acordo com a Nike, fornecedora de material esportivo da seleção francesa, prevê o pagamento de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) em caso de título na competição.

O acordo também garante 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões) se a França ficar com o vice-campeonato. O valor integra o vínculo anual de 50 milhões de euros (cerca de R$ 295 milhões) com a Nike, que termina neste ano. Depois disso, o contrato passa a pagar o dobro do valor por ano até 2034.

Por outro lado, o acordo da França com a Nike prevê uma "punição" caso não se classifique para a Copa do Mundo, algo que não acontece desde 1994. Neste cenário, o repasse anual diminui em 4 milhões de euros (R$ 23,6 milhões).

O campeão da Copa do Mundo de 2026 receberá 50 milhões de dólares (cerca de R$ 260 milhões) da Fifa. A França conquistou o título pela última vez em 2018, na Rússia, e foi finalista na edição de 2022, no Catar, quando foi derrotada pela Argentina.