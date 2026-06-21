Mikel Oyarzabal celebra gol pela seleção espanholaDivulgação / Seleção Espanhola
Destaque em goleada da Espanha, Oyarzabal prega pés no chão na Copa: 'No primeiro, tropeçamos'
Atacante, de 29 anos, anotou dois gols contra a Arábia Saudita
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Com gol de Yamal, Espanha goleia Arábia Saudita e se recupera de tropeço na estreia da Copa
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