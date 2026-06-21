Mikel Oyarzabal celebra gol pela seleção espanhola - Divulgação / Seleção Espanhola

Mikel Oyarzabal celebra gol pela seleção espanholaDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 21/06/2026 15:30

Estados Unidos - Um dos destaques da goleada da Espanha, o atacante Mikel Oyarzabal, de 29 anos, anotou dois gols e deu uma assistência na partida contra a Arábia Saudita. Ao abordar o placar elástico na segunda rodada da Copa do Mundo, o jogador da Real Sociedad lembrou a estreia difícil contra Cabo Verde e pregou que a seleção espanhola mantenha os pés no chão.

"Fico feliz de poder ajudar a equipe dessa maneira. No outro jogo, eu quase não toquei na bola, não consegui ir bem. No primeiro jogo, tropeçamos. Mas o importante é conseguir ajudar a equipe, e poder contribuir. No mundo do futebol, existem dias de alegrias e tristeza, mas o importante é ter a confiança dos jogadores e do técnico", disse o atacante.

Depois de não sair do zero contra Cabo Verde na estreia, a Espanha fez a Arábia Saudita "pagar o pato" neste domingo (21), em Atlanta, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Com um ritmo intenso, a campeã da Eurocopa goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e pulou na liderança do Grupo H. A partida marcou o primeiro gol de Lamine Yamal em Mundiais. Ele se tornou um dos 10 jogadores mais novos a obter esse feito.

Na próxima rodada, a Espanha irá encarar o Uruguai na próxima sexta-feira (26), às 21h (de Brasília, em Zapopan, no México. Já a equipe da Arábia Saudita joga no mesmo dia e horário contra Cabo Verde. A partida irá acontecer em Houston, nos Estados Unidos.