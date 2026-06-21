Memphis Depay e Summerville comemoram quinto gol da Holanda sobre a Suécia, pela Copa do Mundo - Lars Baron / Getty Images via AFP

Memphis Depay e Summerville comemoram quinto gol da Holanda sobre a Suécia, pela Copa do MundoLars Baron / Getty Images via AFP

Publicado 21/06/2026 14:52

Autor de assistência para o gol de Summerville na goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 na Copa do Mundo, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, recebeu um elogio especial após a partida disputada no sábado (20). Depois do confronto, ele foi cumprimentado e celebrado pelo rei Willem-Alexander da Holanda.



"Memphis, é maravilhoso ter você aqui", disse o monarca ao jogador em vídeo compartilhado pela seleção holandesa nas redes sociais.



Assim como na estreia holandesa contra o Japão, o craque corintiano começou o jogo contra os suecos no banco de reservas. Desta vez, entrou apenas aos 43 minutos do segundo tempo. Apesar dos poucos minutos em campo, o jogador deu assistência para Summerville marcar o quinto gol.



Em março, Memphis sofreu lesão na coxa direita que o deixou fora de combate por cerca de dois meses. Por isso, o jogador, que é o maior artilheiro da Holanda, com 55 gols marcados, vem ganhando espaço aos poucos no time do técnico Ronald Koeman.



Com quatro pontos em dois jogos no Grupo F e vaga encaminhada para os 16 avos de final, a Holanda vai fechar a primeira fase contra a Tunísia na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.