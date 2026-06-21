Memphis Depay e Summerville comemoram quinto gol da Holanda sobre a Suécia, pela Copa do MundoLars Baron / Getty Images via AFP
"Memphis, é maravilhoso ter você aqui", disse o monarca ao jogador em vídeo compartilhado pela seleção holandesa nas redes sociais.
Em março, Memphis sofreu lesão na coxa direita que o deixou fora de combate por cerca de dois meses. Por isso, o jogador, que é o maior artilheiro da Holanda, com 55 gols marcados, vem ganhando espaço aos poucos no time do técnico Ronald Koeman.
Com quatro pontos em dois jogos no Grupo F e vaga encaminhada para os 16 avos de final, a Holanda vai fechar a primeira fase contra a Tunísia na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.
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