Árbitro mexicano Cesar Ramos apitou Brasil x Suíça na Copa do Mundo de 2018 - Khaled Desouki/AFP

Árbitro mexicano Cesar Ramos apitou Brasil x Suíça na Copa do Mundo de 2018Khaled Desouki/AFP

Publicado 21/06/2026 11:03

ficou à frente de Irã 2x2 Nova Zelândia.

A Fifa anunciou que o árbitro de Brasil x Escócia, pela terceira rodada do grupo C, será o mexicano César Ramos. Essa será a segunda partida dele nesta Copa do Mundo de 2026 , já que

O árbitro não traz boa recordação à seleção brasileira. Na edição de 2018, ele apitou o empate em 1 a 1 com a Suíça, na fase de grupos. E foi alvo de reclamações por algumas decisões como ao validar o gol de empate suíço e a não marcação de um pênalti em Gabriel Jesus.



Outro jogo sob seu comando foi na Copa América de 2024, mas sem boas recordações: o time então comandado por Dorival Júnior não passou do 0 a 0 com a Costa Rica.

O mexicano César Ramos também já foi o árbitro principal de uma final de Mundial de Clubes, na derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Real Madrid, em 2017. Já na Copa do Mundo de Clubes, no ano passado, ele esteve à frente na derrota do Botafogo para o Atlético de Madrid, pelo mesmo placar.