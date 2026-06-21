Arrascaeta já participa de treinos no campo, mas segue na fase de transição com a preparação físicaDivulgação
Flamengo de olho: Arrascaeta pode ter retorno pelo Uruguai na fase de grupos
Camisa 10 do Rubro-Negro está em fase final de recuperação de lesão na panturrilha
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Vini Jr participa de quase todos os gols da Seleção nas últimas duas Copas
Atacante do Real Madrid já tem dois gols marcados e uma assistência na edição de 2026
Goleadas, virada, empate heroico e mais: veja o resumo do décimo dia de Copa do Mundo
Partidas começaram no sábado (20) e só terminaram na madrugada deste domingo (21)
Japão domina, goleia e elimina a Tunísia da Copa do Mundo
Kamada, Ueda (2) e Ito comandaram a vitória japonesa por 4 a 0
Técnico de Cabo Verde projeta duelo com o Uruguai: 'Não viemos só participar'
Jogo será neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo
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Com dores nas costas, Saliba segue um programa de treinos personalizado
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