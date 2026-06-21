Jogadores do Japão comemoram gol marcado sobre a TunísiaDivulgação / Japão
Japão domina, goleia e elimina a Tunísia da Copa do Mundo
Kamada, Ueda (2) e Ito comandaram a vitória japonesa por 4 a 0
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Técnico de Cabo Verde projeta duelo com o Uruguai: 'Não viemos só participar'
Jogo será neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo
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