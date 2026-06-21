Jogadores do Japão comemoram gol marcado sobre a Tunísia - Divulgação / Japão

Jogadores do Japão comemoram gol marcado sobre a TunísiaDivulgação / Japão

Publicado 21/06/2026 02:56

México - No milésimo jogo da história das Copas do Mundo, o Japão goleou por 4 a 0 e eliminou a Tunísia, na madrugada deste domingo (21), em Monterrey, pela segunda rodada do Grupo F. Os japoneses tiveram o domínio do início ao fim do confronto. Os gols foram de Kamada, Ueda (2) e Ito.

O jogo

O início não poderia ter sido melhor para o Japão. Logo aos quatro minutos, Nakamura recebeu, foi no fundo e cruzou para Kamada, que completou para dentro: 1 a 0. A seleção asiática seguiu em cima e, pouco depois, quase fez o segundo. Zagueiro da Tunísia, Bronn cortou na hora certa.



Na sequência, Ueda chutou rasteiro e Dahmen fez um milagre. A bola não entrou por milímetros. Enquanto isso, os tunisianos não conseguiram levar perigo em nenhum momento. A partida esfriou, mas, aos 31, Ueda bateu de longe e ampliou a vantagem dos japoneses.

A segunda etapa começou devagar, sem chances para ambos os lados. Aos 24, Ito recebeu de Ueda em profundidade e, na saída do goleiro, fez o terceiro.

Antes do apito final, Ueda, de cabeça, marcou o quarto e fechou a goleada do Japão.

Situação na tabela e próximas partidas

Com a vitória, o Japão chegou a quatro pontos e assumiu a segunda posição no Grupo F. A Tunísia, zerada, está eliminada. Quem lidera a chave é a Holanda, também com quatro - um a mais do que a Suécia, terceira colocada. Agora, os japoneses viram a chave para encarar os suecos, quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), em Arlington. Já os tunisianos vão enfrentar os holandeses, nos mesmos dia e horário, em Kansas City.