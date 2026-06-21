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Goleadas, virada, empate heroico e mais: veja o resumo do décimo dia de Copa do Mundo
Partidas começaram no sábado (20) e só terminaram na madrugada deste domingo (21)
O décimo dia de Copa do Mundo foi agitado. Primeiro, a Holanda deu um show e goleou a Suécia por 5 a 1. Depois, a Alemanha marcou nos acréscimos, superou a Costa do Marfim por 2 a 1, de virada, e selou a vaga no mata-mata. Curaçao contou com o brilho do goleiro Eloy Room, fez história e empatou por 0 a 0 com o Equador, para fechar o sábado (20). Já na madrugada deste domingo (21), o Japão venceu por 4 a 0 e eliminou a Tunísia. Veja o resumo acima:
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