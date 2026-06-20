Estados Unidos - Favorita no Grupo F, a Holanda se recuperou do empate na estreia contra o Japão, se impôs diante da Suécia, em Houston, e conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo. Com uma atuação arrasadora, a Laranja Mecânica goleou os rivais por 5 a 1, na segunda partida de ambas as seleções na competição. Brian Brobbey e Cody Gakpo, que fizeram dois gols cada, foram os grandes destaques no jogo. Summerville fez o quinto para os holandeses e Elanga reduziu para os suecos.
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Agora na liderança da chave, a Holanda volta a jogar na próxima quinta-feira (25) contra a Tunísia, às 20h (de Brasília), em Kansas City. Já a Suécia, que ficou com três pontos, irá enfrentar o Japão, no mesmo dia, às 20h (de Brasília), em Dallas.
Depois de empatar na estreia, a Holanda começou a partida contra a Suécia em um ritmo alucinante. Com apenas cinco minutos, a Laranja Mecânica abriu o placar. Depois de boa jogada coletiva, Gakpo cruzou pela esquerda e Brian Brobbey apareceu para empatar.
O atacante do Sunderland estava demais e aos 17 minutos, ele apareceu para ampliar para a Holanda. O cruzamento desta vez foi de Dumfries, e novamente Brobbey escorou para o fundo das redes dos suecos.
Depois da paralisação técnica, a Suécia voltou melhor na partida e teve boas chances de empatar. Gyokeres recebeu duas vezes em boas condições, mas o goleiro Bart Verbruggen apareceu bem para salvar os holandeses. Aos 44 minutos, os suecos chegaram a balanças as redes, mas Lagerbielke estava em condição irregular ao cabecear, depois de cobrança de falta de Nygren.
O segundo tempo começou como um replay do primeiro. Com apenas dois minutos, a Holanda chegou ao terceiro gol. Summerville, que entrou no intervalo, fez boa jogada e tocou para Dumfries, que cruzou para Gakpo ampliar a vantagem dos vice-campeões mundiais de 2010. E logo depois virou goleada, novamente Summerville puxou contra-ataque e serviu de novo o atacante do Liverpool. Gakpo cortou a marcação sueca e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Kristoffer Nordfeldt aos nove minutos da etapa final.
Apesar do quarto gol, a Suécia não se entregou e conseguiu diminuir aos 13 minutos. Elanga recebeu passe, depois de bela jogada de Isak e conseguiu vencer o goleiro Verbruggen e reduziu o prejuízo. O duelo seguiu aberto, com a Suécia e a Holanda buscando o gol. No fim, aos 43 minutos, Summerville apareceu para fazer o seu e fechar o placar.
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