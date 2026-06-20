Carlo Ancelotti em ação durante a vitória do Brasil sobre o Haiti, na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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O Dia
Estados Unidos - Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti comemorou a primeira vitória nesta edição da Copa do Mundo, em publicação nas redes sociais. A Seleção superou o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C. Os gols foram de Matheus Cunha (2) e Vini Jr. Na estreia, havia empatado por 1 a 1 com Marrocos
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“Felizes pela primeira vitória, pelo trabalho e comprometimento da equipe. Obrigado a todos que estiveram ao nosso lado. Vamos juntos em busca do nosso objetivo”, escreveu o comandante.

Com o resultado, a Amarelinha encaminhou a classificação ao mata-mata. Para garantir a vaga, basta um empate com a Escócia, quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami. Mesmo que perca, a tendência é de que o Brasil fique entre os oito melhores terceiros colocados e avance, já que teria quatro pontos.
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A publicação de Carlo Ancelotti