McGinn marcou o gol da vitória escocesa sobre o Haiti, por 1 a 0 - Reprodução / X @ScotlandNT

McGinn marcou o gol da vitória escocesa sobre o Haiti, por 1 a 0Reprodução / X @ScotlandNT

Publicado 20/06/2026 15:57

Estados Unidos - A definição do Grupo C da Copa do Mundo reserva um duelo decisivo entre Brasil e Escócia, valendo uma vaga direta na fase de mata-mata. Autor do único gol dos escoceses no torneio e capitão do elenco, o meio-campista John McGinn adotou uma postura de respeito, mas demonstrou muita confiança de que sua equipe pode surpreender os comandados de Carlo Ancelotti na última rodada da fase de grupos.



"Percorremos um longo caminho. O Brasil é uma seleção famosa, repleta de jogadores que atuam em alto nível, então teremos que dar o nosso melhor para conseguir algo. As condições serão diferentes, mas estamos preparados para este desafio e ansiosos pelo jogo, uma grande ocasião para nós. Sabemos o que precisamos fazer e estamos nesta expectativa", avaliou o jogador de 31 anos.



Neste momento, a classificação da chave aponta a seleção brasileira na liderança, com quatro pontos, mesma pontuação de Marrocos, que aparece atrás pelo saldo de gols. A Escócia ocupa a terceira colocação, com três.

Lanterna do grupo e sem pontuar, o Haiti já está matematicamente eliminado. Pelo regulamento da Fifa, os dois primeiros colocados avançam diretamente, enquanto os terceiros precisam aguardar o desfecho das demais chaves para garantir uma das oito vagas restantes.



A partida entre Brasil e Escócia será disputada nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio de Miami. O confronto encerra a participação das duas equipes nesta primeira fase do Mundial de 2026.