Momento em que Almirón, do Paraguai, tampa a boca para falar com Müldür, da Turquia - Reprodução / TV Globo

Momento em que Almirón, do Paraguai, tampa a boca para falar com Müldür, da TurquiaReprodução / TV Globo

Publicado 20/06/2026 08:23 | Atualizado 20/06/2026 08:23

primeiro caso de expulsão relacionado à nova regra criada para coibir manifestações discriminatórias dentro de campo. A chamada 'Lei Vini Jr' foi utilizada para expulsar o meia Almirón na A Copa do Mundo registrou odentro de campo. A chamada 'Lei Vini Jr' foi utilizada para expulsar o meia Almirón na vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre a Turquia , na madrugada de sábado (20).

O jogador paraguaio foi flagrado pelas câmeras de transmissão cobrindo a boca para falar algo com o turco Müldür, durante uma discussão. Por isso, o VAR chamou o árbitro Iván Barton para revisar o momento e decidir se daria o cartão vermelho, que foi o que aconteceu.



Entenda a 'Lei Vini Jr'



O episódio marcou a primeira aplicação da nova norma da International Football Association Board (IFAB), aprovada após a acusação de racismo feita por Vini Jr a Prestianni. O fato aconteceu durante jogo da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Benfica, quando o jogador argentino tapou a boca com a camisa para proferir insultos ao brasileiro.



Sem a comprovação de vídeo para a leitura labial do que foi dito, o processo contra Prestianni, que acabou suspenso por seis jogos pela Uefa, contou com denúncia de Mbappé, que confirmou a versão do companheiro. Diante do caso, entendeu-se a necessidade de impedir que jogadores tampem a boca para falar com os adversários.



