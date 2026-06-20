Raphinha é substituído em jogo contra Haiti e pode ser cortado da seleção brasileiraVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Raphinha tem quarto problema na coxa em um ano: 'Está abatido'
Atacante passará por exames e corre o risco de ser cortado se tiver lesão grave
Raphinha tem quarto problema na coxa em um ano: 'Está abatido'
Atacante passará por exames e corre o risco de ser cortado se tiver lesão grave
Veja os cenários para o Brasil se classificar na Copa do Mundo
Com quatro pontos em dois jogos, Seleção tem boa chance de estar no mata-mata
Vitória do Brasil, gols relâmpago e mais: veja o resumo do nono dia da Copa
Jogos também tiveram cartão vermelho por motivo inusitado e lesão no juiz
Em jogo movimentado, Paraguai vence Turquia, que está eliminada da Copa do Mundo
Seleção sul-americana abriu o placar com um minuto e três segundos, o gol mais rápido do torneio
Saiba por que Rayan foi escolhido para entrar na vaga de Raphinha
Camisa 11 precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, e Ancelotti optou pela entrada do atacante do Bournemouth
Ancelotti garante retorno de Neymar contra a Escócia: 'Vai estar preparado'
Camisa 10 volta a treinar com o grupo na próxima segunda-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.