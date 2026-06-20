Raphinha é substituído em jogo contra Haiti e pode ser cortado da seleção brasileiraVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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O Dia
Raphinha virou uma incógnita na seleção brasileira para a sequência da Copa do Mundo. Com dores no músculo posterior da coxa direita, o atacante passará por exame de imagem neste sábado para identificar se houve lesão, assim como saber se seguirá no torneio dependendo da gravidade.
O problema físico que o fez sair ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti não é novidade. Pelo contrário, pode ser a quarta vez que o jogador sofre uma lesão no mesmo músculo (posterior da coxa direita) em apenas um ano.
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A última foi justamente em uma partida da seleção brasileira, no amistoso de março contra a França. Raphinha ficou um mês sem jogar pelo Barcelona, mas na temporada foi desfalque em 23 jogos por causa de lesões musculares.
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O caso gera preocupação entre os companheiros. Lucas Paquetá resumiu o pensamento do elenco: "Ele está um pouco abatido, a gente espera que não seja nada demais, que seja o menos pior, porque é um jogador muito importante, e a gente conta muito com ele".