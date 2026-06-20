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Vitória do Brasil, gols relâmpago e mais: veja o resumo do nono dia da Copa
Jogos também tiveram cartão vermelho por motivo inusitado e lesão no juiz
O Brasil venceu sua primeira partida na Copa do Mundo ao golear o Haiti por 3 a 0, pelo grupo C da Copa do Mundo. O nono dia do torneio ainda teve gols-relâmpago: o Marrocos superou a Escócia após abrir o placar com um minuto e nove segundos e, horas depois, Galarza balançou as redes quando o relógio marcava apenas um minuto e três segundos, se consolidando como o autor do gol mais rápido da competição até agora. Veja o resumo na galeria acima!
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Seleção sul-americana abriu o placar com um minuto e três segundos, o gol mais rápido do torneio
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