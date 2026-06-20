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Vitória do Brasil, gols relâmpago e mais: veja o resumo do nono dia da Copa
Copa do Mundo

Vitória do Brasil, gols relâmpago e mais: veja o resumo do nono dia da Copa

Jogos também tiveram cartão vermelho por motivo inusitado e lesão no juiz

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O Dia
Brasil venceu primeira partida na Copa do Mundo após superar o Haiti por 3 a 0, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vni Jr, assumindo a liderança do grupo C
Durante a vitória, Raphinha, criticado pela atuação contra o Haiti, sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e precisou ser substituído por Rayan ainda no primeiro tempo. Mais detalhes sobre o desconforto ainda não foram revelados
Pelo grupo do Brasil, o Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 em partida que contou com o gol mais rápido da Copa até aquele momento, marcado pelo atacante Saibari
No entanto, horas depois, Galarza marcou para o Paraguai no jogo contra a Turquia em um minuto e três segundos, roubando o posto de gol mais rápido da Copa até agora
Com o gol relâmpago, o Paraguai venceu por 1 a 0 e eliminou a Turquia da Copa do Mundo
Durante o jogo, Almirón ainda foi expulso por tapar a boca ao falar algo para o adversário, quebrando uma nova regra da Fifa
Os Estados Unidos encaminharam a vaga ao mata-mata da Copa do Mundo após grande vitória sobre a Austrália por 2 a 0, no Seattle Field, em jogo também marcado por polêmicas de arbitragem
Uma cena inusitada marcou o fim do jogo entre Estados Unidos e Austrália: o árbitro alemão Felix Zwayer sentiu câimbras e recebeu atendimento em campo
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O Brasil venceu sua primeira partida na Copa do Mundo ao golear o Haiti por 3 a 0, pelo grupo C da Copa do Mundo. O nono dia do torneio ainda teve gols-relâmpago: o Marrocos superou a Escócia após abrir o placar com um minuto e nove segundos e, horas depois, Galarza balançou as redes quando o relógio marcava apenas um minuto e três segundos, se consolidando como o autor do gol mais rápido da competição até agora. Veja o resumo na galeria acima!
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