Vini Jr. - Reprodução de vídeo / Cazé TV

Vini Jr. Reprodução de vídeo / Cazé TV

Publicado 20/06/2026 08:39

Rio - Vini Jr. reagiu com bom humor ao ser questionado se teria dedicado o gol marcado na vitória do Brasil contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), para alguém especial. Vale ressaltar que a ex-namorada do jogador da Seleção, Virgina Fonseca, estava no estádio e acompanhou a partida de pertinho.

"Esse gol você dedicou para alguém especial", quis saber a jornalista Fernanda Gentil, da Cazé TV. "Os gols sempre são para as pessoas especiais, e hoje foi mais um deles", reagiu o craque, aos risos.

Fernanda Gentil: "Voce dedicou esse gol pra alguém?"



Vini Jr: "Os gols sempre são pra pessoas especiais. E hoje foi mais um deles."pic.twitter.com/o0AkKuztdg — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 20, 2026

A declaração do jogador repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas acreditam que ele tenha dedicado o gol para Virginia. "A cara dele não nega que foi pra ela", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Está na cara que a Virginia e o Vini Jr. estão juntos, mas estão mantendo no sigilo para não afetar em campo", analisou outro. "Amada dele Virginia Jr.", apostou uma terceira pessoa, em tom divertido.

Mas teve quem discordasse: "Pessoas especiais, plural. Vocês sabem o que significa esse plural?", analisou um internauta. "Ele colocando no plural. O homem trabalha em equipe mesmo, não deixa nenhuma de fora", comentou outro, aos risos.





Virgínia comemorou o gol de Vini Jr. na Copa. pic.twitter.com/d93Idxu0vI — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 20, 2026 Em uma área VIP do Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos, Virginia vibrou com o gol marcado por Vini. Registros do momento foram compartilhados nas redes sociais.

O fim do relacionamento de Vini Jr. e Virginia foi anunciado pela influenciadora no dia 15 de maio. Na ocasião, ela afirmou que não negociava o "inegociável". Dias depois, o atleta se pronunciou sobre o assunto e agradeceu o período que viveu ao lado da influenciadora.