Jogadores da seleção brasileira posam para a foto antes da partida contra o Haiti - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores da seleção brasileira posam para a foto antes da partida contra o HaitiVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 01:15 | Atualizado 20/06/2026 01:15

"Rayan mostrou boa qualidade, tem um perfil diferente de Raphinha. São pequenos detalhes que determinam a entrada de um ou outros jogadores. Por pequenos detalhes escolhi Rayan", disse Carlo Ancelotti.

Raphinha deu sinais ao banco de reservas de que estava sentindo um incômodo, até se ajoelhar e aguardar atendimento. Ele foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo, momento em que o Brasil vencia a partida por 2 a 0.

Rayan estreou na Copa do Mundo William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Outra alternativa no banco de reservas era Luiz Henrique, atacante do Zenit que foi acionado no empate em 1 a 1 com o Marrocos. Na ocasião, entrou em campo junto com Matheus Cunha quando Ancelotti tirou Igor Thiago e Lucas Paquetá.

Tanto Luiz Henrique quanto Rayan são atacantes canhotos que têm força e velocidade.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h, para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C. No mesmo dia e horário, o Haiti encara o Marrocos, no estádio de Atlanta.