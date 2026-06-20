Jogadores da seleção brasileira posam para a foto antes da partida contra o HaitiVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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Estados Unidos - Na vitória do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela Copa do Mundo, Carlo Ancelotti precisou substituir Raphinha, que sentiu dores no músculo posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo, e optou pela entrada de Rayan, cria do Vasco. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador explicou a escolha pelo atacante do Bournemouth.
"Rayan mostrou boa qualidade, tem um perfil diferente de Raphinha. São pequenos detalhes que determinam a entrada de um ou outros jogadores. Por pequenos detalhes escolhi Rayan", disse Carlo Ancelotti.
Raphinha deu sinais ao banco de reservas de que estava sentindo um incômodo, até se ajoelhar e aguardar atendimento. Ele foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo, momento em que o Brasil vencia a partida por 2 a 0.
Rayan estreou na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Rayan estreou na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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Outra alternativa no banco de reservas era Luiz Henrique, atacante do Zenit que foi acionado no empate em 1 a 1 com o Marrocos. Na ocasião, entrou em campo junto com Matheus Cunha quando Ancelotti tirou Igor Thiago e Lucas Paquetá.
Tanto Luiz Henrique quanto Rayan são atacantes canhotos que têm força e velocidade.
O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h, para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C. No mesmo dia e horário, o Haiti encara o Marrocos, no estádio de Atlanta.
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Jogadores da seleção brasileira posam para a foto antes da partida contra o Haiti
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