No entanto, horas depois, Galarza marcou para o Paraguai no jogo contra a Turquia em um minuto e três segundos, roubando o posto de gol mais rápido da Copa até agora - Divulgação / Seleção paraguaia

No entanto, horas depois, Galarza marcou para o Paraguai no jogo contra a Turquia em um minuto e três segundos, roubando o posto de gol mais rápido da Copa até agoraDivulgação / Seleção paraguaia

Publicado 20/06/2026 00:53 | Atualizado 20/06/2026 02:05

Matías Galarza, do Paraguai, marcou gol contra a Turquia com um minuto e quatro segundos do jogo na madrugada deste sábado (20). Este foi o gol mais rápido da Copa do Mundo até agora, superando o de Sairabi, do Marrocos, que fez no duelo com a Escócia quando o cronômetro mostrava um minuto e nove segundos, ainda nesta sexta-feira (19).

Na primeira rodada da fase de grupos, a Tchéquia fez o gol mais rápido da Copa do Mundo até então. No empate com a África do Sul em 1 a 1, o volante Sadílek balançou as redes aos cinco minutos e oito segundos. O atacante marroquino, no entanto, bateu a marca e estipulou o novo recorde da edição, superado pelo jogador paraguaio.