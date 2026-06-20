Matheus Cunha, camisa 9 da Seleção, comemora gol contra o Haiti - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Matheus Cunha, camisa 9 da Seleção, comemora gol contra o HaitiWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 00:11





"Eu torci tanto pra ele [Igor Thiago] no primeiro jogo. Espero que eu possa fazer gol, que ele possa fazer gol, que o Endrick possa fazer gol. Eu nunca me considero um centroavante, mas se tiver que fazer isso, com certeza darei o melhor possível. Hoje, eu acho que ficou bem claro no meu jogo o quanto ele [Ancelotti] me dá liberdade para flutuar. Eu acabo tendo momentos virando mais falso nove do que um nove", disse, ao 'SporTV'. Rio — O atacante Matheus Cunha marcou dois gols na vitória do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), pela 2ª rodada do grupo C da Copa do Mundo. Em entrevista após a partida, o jogador despistou sobre a disputa de titularidade, garantiu torcer pelos companheiros e ressaltou que não se considera um centroavante de ofício."Eu torci tanto pra ele [Igor Thiago] no primeiro jogo. Espero que eu possa fazer gol, que ele possa fazer gol, que o Endrick possa fazer gol. Eu nunca me considero um centroavante, mas se tiver que fazer isso, com certeza darei o melhor possível. Hoje, eu acho que ficou bem claro no meu jogo o quanto ele [Ancelotti] me dá liberdade para flutuar. Eu acabo tendo momentos virando mais falso nove do que um nove", disse, ao 'SporTV'.

Matheus Cunha também falou sobre o peso em vestir a camisa 9 do Brasil em uma Copa do Mundo. O jogador ressaltou a honra em compartilhar do mesmo número que diversos craques na história da Seleção.



"Eu faria qualquer coisa pra estar aqui, independente da camisa, e poder usar a camisa 9 na Copa do Mundo. Eu tento ver muito mais o copo cheio. Você saber que tantos grandes craques usaram essa camisa e desempenharam para o Brasil, você ser mais um na história que pode desempenhar e fazer alguns gols para ajudar, sem dúvida nenhuma acho que o peso da camisa faz parte."

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h, para enfrentar a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 3ª rodada do grupo C. No mesmo dia e horário, o Haiti encara o Marrocos, no estádio de Atlanta. Essas vão ser as duas últimas partidas da chave.