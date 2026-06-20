De muletas e cadeira de rodas, Ismaël Koné ganhou o carinho do elenco canadenseReprodução / Instagram @canadasoccer

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O Dia
Canadá - Volante do Canadá, Ismaël Koné passou por cirurgia depois de quebrar a perna esquerda e, no retorno à concentração, foi recebido com festa pelos companheiros. Ele se machucou na goleada por 6 a 0 sobre o Catar, na quinta-feira (18), pela segunda rodada da Copa do Mundo.
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De muletas e cadeira de rodas, o meio-campista ganhou o carinho do elenco.

Ismaël Koné ficará na torcida pela seleção, que soma quatro pontos e lidera o Grupo B. A classificação ao mata-mata está encaminhada. Na última rodada, o Canadá terá a Suíça pela frente, em duelo direto pela ponta da chave, quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), em Vancouver.