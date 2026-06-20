Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 - AFP

Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2 a 1AFP

Publicado 20/06/2026 19:03

Rio - Após estrear com goleada sobre Curaçao, a Alemanha teve mais dificuldades na segunda partida da Copa do Mundo de 2026. A tetracampeã mundial sofreu, mas venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, neste sábado (20), em Toronto, no Canadá, graças a dois gols de Undav — sendo um deles nos acréscimos do segundo tempo. Kessié fez para os marfinenses, que saíram na frente e sofreram a virada.

Com a vitória, a Alemanha lidera o Grupo E com seis pontos, enquanto a Costa do Marfim fica em segundo com três. A seleção alemã volta a campo no dia 25, às 17h (de Brasília), contra o Equador, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos. Já os marfinenses, por sua vez, enfrentam a estreante Curaçao, no mesmo dia e horário, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

O jogo não correu como os alemães imaginavam. A Alemanha teve o controle da posse de bola e passou mais de 60% do tempo com a bola no pé, mas teve dificuldades para entrar na área da Costa do Marfim, que mostrou muita aplicação tática. A seleção alemã chegou a criar uma boa chance com Havertz após cruzamento de Kimmich, mas o goleiro Fofana fez grande defesa.

A Costa do Marfim, por outro lado, apostava nos contra-ataques. Sem a mesma qualidade técnica dos alemães, os marfinenses apostavam na capacidade física para contragolpear o adversário, principalmente pelo lado esquerdo com Diomandé. E a estratégia funcionou. Em sua melhor chance, Kessié aproveitou a sobra na área após jogada de Diomandé e abriu o placar, aos 29 minutos.

Após sofrer o gol, a Alemanha intensificou a pressão na reta final do primeiro tempo, mas teve problemas para transformar o volume em chances claras. Os alemães chegaram a empatar com Havertz, mas o árbitro marcou falta na origem do lance. Antes, aos 21 minutos, Pavlovic também teve um gol anulado após a arbitragem identificar falta no goleiro Fofana no lance.

A tensão tomou conta dos alemães no segundo tempo. A Costa do Marfim, por sua vez, aproveitou os erros para criar mais oportunidades. Porém, faltou precisão nas finalizações. Os marfinenses criaram a sua melhor chance na etapa final aos cinco minutos, quando o Oulaï tabelou com Diallo e invadiu a área, mas finalizou mal e perdeu a chance de ampliar o marcador.

Após os 15 minutos, a Costa do Marfim foi perdendo intensidade e, com isso, os espaços começaram a aparecer para a Alemanha. Havertz, de cabeça, quase empatou aos 18 minutos após receber cruzamento de Kimmich. Pouco depois, no entanto, Undav não perdoou. Aos 22 minutos, Amiri cruzou na medida para área, e o camisa 26 completou para o fundo das redes.

O jogo ficou aberto na reta final. A Costa do Marfim teve a chance de definir a partida aos 42 minutos em contra-ataque armado por Pepe, mas Adingra não aproveitou. Depois, a Alemanha respondeu. Nathaniel Brown teve a primeira grande chance, mas Fofana fez boa defesa. Na sequência, no entanto, a estrela de Undav voltou a brilhar, aos 48, após belo passe de Nmecha.