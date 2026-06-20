Eloy Room fez 15 defesas e garantiu o empate sem gols entre Curaçao e EquadorJuan Mabromata / AFP

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Estados Unidos - Eloy Room foi o grande responsável pelo empate de Curaçao por 0 a 0 com o Equador, neste sábado (20), em Kansas City, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O goleiro brilhou, fez 15 defesas e se emocionou ao fim do confronto. Com o resultado, a seleção caribenha somou o seu primeiro ponto na história do torneio internacional.
“Inacreditável. Fizemos isso como um time, mas acho que já tínhamos dado o tom no início, com uma grande defesa. Depois, foi só segurar”, disse o jogador, após o duelo. 
Logo nos primeiros minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Enner Valencia. O centroavante equatoriano recebeu belo lançamento de Caicedo, mas, cara a cara, não conseguiu marcar. 

As palavras do comandante

Outro que não escondeu a felicidade foi o técnico Dick Advocaat, de 78 anos. Ele destacou a atuação e a dedicação dos curaçauenses durante os 90 minutos.
“Foi uma partida excelente. No fim, você vê o cansaço nas pernas. Felizmente, conseguimos manter. E foi merecido, porque também tivemos chance de fazer gols", analisou. 

Sonho da classificação

O empate permite que Curaçao almeje uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo. Para isso, terá que vencer a Costa do Marfim, quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), na Filadélfia. Com um triunfo, há chance de passar em segundo no Grupo E, em caso de tropeço do Equador diante da Alemanha, ou entre os oito melhores terceiros colocados. 