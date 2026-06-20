Eloy Room fez 15 defesas e garantiu o empate sem gols entre Curaçao e EquadorJuan Mabromata / AFP
Herói de Curaçao, Eloy Room celebra empate com o Equador: 'Inacreditável'
Técnico da seleção caribenha, Dick Advocaat também se emocionou: 'Foi merecido'
Herói de Curaçao, Eloy Room celebra empate com o Equador: 'Inacreditável'
Técnico da seleção caribenha, Dick Advocaat também se emocionou: 'Foi merecido'
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Eloy Room garantiu o primeiro ponto da história curaçauense no torneio internacional
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