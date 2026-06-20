Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP

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AFP
Rio - Uma das novidades da Copa do Mundo de 2026, a pausa para hidratação não caiu no gosto do técnico Marcelo Bielsa. O treinador do Uruguai criticou duramente, neste sábado (20), as paradas obrigatórias em todas as partidas do Mundial, argumentando que elas alteram desnecessariamente a natureza do futebol.
"Jogar quatro períodos em vez de dois altera a concepção cultural de como o futebol é entendido. Essa mudança na cultura do futebol não acrescenta nada, ao mesmo tempo em que retira muito", afirmou o técnico argentino durante uma coletiva de imprensa em Miami.
Bielsa abordava um dos temas mais discutidos da fase inicial do torneio: o fato de que as paradas para hidratação, com duração de três minutos por tempo, dividem, na prática, as partidas em quatro quartos, em vez de dois tempos.
"Quando o jogo foi dividido em quatro (partes), não se pensou no impacto sobre aquilo que fez do futebol um esporte pelo qual as pessoas se apaixonam. Em vez disso, o foco recaiu sobre outros tipos de repercussões. Antes, o futebol tinha uma característica. Agora tem outra", acrescentou.
O técnico do Uruguai apenas mencionou a partida de domingo contra Cabo Verde, seleção que conquistou um surpreendente empate em 0 a 0 contra a Espanha na rodada de abertura do Grupo H da Copa do Mundo. Em Miami, a Celeste buscará um desempenho melhor do que em sua estreia contra a Arábia Saudita, quando teve que se contentar com um empate em 1 a 1 após um primeiro tempo para ser esquecido.