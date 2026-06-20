Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP
Bielsa critica pausas para hidratação na Copa: 'Muda a cultura do futebol'
Técnico do Uruguai não aprovou a novidade no Mundial
Bielsa critica pausas para hidratação na Copa: 'Muda a cultura do futebol'
Técnico do Uruguai não aprovou a novidade no Mundial
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