Michael Olise em campo pelo Bayern - AFP

Michael Olise em campo pelo BayernAFP

Publicado 20/06/2026 19:20

Rio - Apesar do interesse do Real Madrid na contratação do meia-atacante Michael Olise, de 24 anos, o Bayern não deverá aceitar qualquer proposta pelo astro francês. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o clube bávaro estaria disposto a negar qualquer oferta, mesmo uma superior ao valor investido pelo PSG em Neymar em 2017, algo em torno de 222 milhões de euros (atualmente cerca de R$ 1,3 bilhão).

"Na Alemanha, comenta-se que o Bayern não se importaria de fazer história ao superar rejeitar uma proposta de 222 milhões de euros pagos pelo PSG por Neymar . O verão é longo. Tão longo, aliás, que ainda nem começou", disse o diário.

Porém, com a cobiça do Real Madrid e do PSG, o Bayern provavelmente terá que negociar um novo contrato com o meia francês. Ele tem vínculo até junho de 2029.

"A mensagem permanece a mesma: Olise não está à venda, mas agora a decisão está nas mãos do jogador. Ele é enigmático em muitas de suas ações, mas possui uma habilidade excepcional com a bola nos pés. Neste momento, o clube alemão se reunirá com o jogador para discutir sua situação. Eles sabem que são obrigados a renegociar o contrato daquele que talvez seja o jogador mais cobiçado do mundo", concluiu.