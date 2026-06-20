Virgil van Dijk é um dos destaques da HolandaDivulgação / Holanda

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Estados Unidos - Um dos principais jogadores da seleção holandesa, Virgil van Dijk, de 34 anos, gostou da atuação da sua equipe na goleada sobre a Suécia por 5 a 1. Apesar de reconhecer a oscilação da Laranja Mecânica na partida, o defensor exaltou o poder de decisão dos seus companheiros.
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"Foi um ótimo jogo, teve de tudo. Tivemos bons momentos. Depois da primeira pausa para hidratação, a intensidade diminuiu um pouco, mas marcamos cinco belos gols. Tínhamos que mostrar do que somos capazes. Foi uma boa partida da nossa parte", afirmou.
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Virgil van Dijk também falou sobre ter deixado a partida com dores. O veterano afirmou que não crê que tenha sido uma lesão grave.
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"Agora é hora de me recuperar e ir para a Tunísia. Levei uma pancada no quadril e não conseguia mais sentir a coxa. Foi muito estranho, mas provavelmente foi um nervo. Acho que não é tão grave", contou.
 
 