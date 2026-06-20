Virgil van Dijk é um dos destaques da HolandaDivulgação / Holanda
Virgil van Dijk cita oscilação, mas exalta goleada da Holanda: 'Mostramos que somos capazes'
Zagueiro, de 34 anos, sentiu dores no quadril no fim do jogo
Virgil van Dijk cita oscilação, mas exalta goleada da Holanda: 'Mostramos que somos capazes'
Zagueiro, de 34 anos, sentiu dores no quadril no fim do jogo
Koeman celebra goleada da Holanda, mas aponta placar exagerado: 'Nos ofereceram dificuldades'
Laranja goleou a Suécia por 5 a 1 em Houston
Holanda tem atuação elétrica e aplica goleada sobre a Suécia
Brian Brobbey e Cody Gakpo foram os destaques da Laranja Mecânica
Capitão da Escócia projeta duelo com o Brasil: 'Sabemos o que precisamos fazer'
John McGinn prega personalidade e confia em classificação inédita dos britânicos
Casemiro percorre maior distância na vitória do Brasil sobre Haiti na Copa do Mundo
Volante dá volta por cima após receber críticas na estreia
Jornal espanhol destaca Vini Jr como 'novo rei' da Seleção: 'Herdeiro de Ronaldo e Romário'
Atacante, de 25 anos, anotou dois gols na Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.