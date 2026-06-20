Virgil van Dijk é um dos destaques da Holanda - Divulgação / Holanda

Virgil van Dijk é um dos destaques da HolandaDivulgação / Holanda

Publicado 20/06/2026 16:40

Estados Unidos - Um dos principais jogadores da seleção holandesa, Virgil van Dijk, de 34 anos, gostou da atuação da sua equipe na goleada sobre a Suécia por 5 a 1. Apesar de reconhecer a oscilação da Laranja Mecânica na partida, o defensor exaltou o poder de decisão dos seus companheiros.

"Foi um ótimo jogo, teve de tudo. Tivemos bons momentos. Depois da primeira pausa para hidratação, a intensidade diminuiu um pouco, mas marcamos cinco belos gols. Tínhamos que mostrar do que somos capazes. Foi uma boa partida da nossa parte", afirmou.

Virgil van Dijk também falou sobre ter deixado a partida com dores. O veterano afirmou que não crê que tenha sido uma lesão grave.

"Agora é hora de me recuperar e ir para a Tunísia. Levei uma pancada no quadril e não conseguia mais sentir a coxa. Foi muito estranho, mas provavelmente foi um nervo. Acho que não é tão grave", contou.