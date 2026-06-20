Holanda venceu a sua primeira na Copa do MundoDivulgação / Holanda
Koeman celebra goleada da Holanda, mas aponta placar exagerado: 'Nos ofereceram dificuldades'
Laranja goleou a Suécia por 5 a 1 em Houston
Koeman celebra goleada da Holanda, mas aponta placar exagerado: 'Nos ofereceram dificuldades'
Laranja goleou a Suécia por 5 a 1 em Houston
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