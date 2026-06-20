Holanda venceu a sua primeira na Copa do MundoDivulgação / Holanda

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Estados Unidos - O treinador da seleção holandesa, Ronald Koeman, de 63 anos, celebrou a vitória por goleada da sua equipe sobre a Suécia por 5 a 1. O resultado foi extremamente importante, depois que a Laranja Mecânica estreou com empate na Copa do Mundo contra o Japão.
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"Uma vitória que nos traz tranquilidade, havia um pouco mais de pressão para vencer esta partida, porque se não ficaria tudo para o último jogo e não queríamos. Então ficamos felizes por esse resultado", afirmou.
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Apesar da goleada, Ronald Koeman chamou a atenção para o fato da Suécia ter tido chances de reduzir a desvantagem. O placar acabou sendo excessivamente generosos para os holandeses.
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"Apesar do placar de 5 a 1, você também vê momentos em que eles poderiam ter feito mais gols e a gente sofrido. Por vezes, demoramos a perceber isso, o que causou problemas, principalmente um pouco antes do intervalo. Nos ofereceram dificuldades. É um bom resultado, mas há muitos momentos que poderiam ter sido melhores. A gente esteve perto de fazer uma ótima partida completa, mas não foi", concluiu.
 