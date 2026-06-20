Casemiro percorreu a maior distância entre os jogadores do Brasil na vitória sobre o Haiti - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Casemiro percorreu a maior distância entre os jogadores do Brasil na vitória sobre o HaitiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 15:45 | Atualizado 20/06/2026 15:46

Rio - Criticado pela atuação na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, Casemiro deu a volta por cima na vitória sobre o Haiti por 3 a 0 , na última sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos. O volante foi o jogador brasileiro que correu a maior distância na partida.

Casemiro percorreu 11,2 quilômetros durante a vitória sobre o Haiti. No geral, ele ficou atrás apenas dos haitianos Jean Jacques (11,7 km) e Martin Expérience (11,5 km), de acordo com os dados divulgados pela Fifa. O número supera os 5,3 km percorridos na estreia contra Marrocos.

Na estreia contra Marrocos, Casemiro foi criticado pela atuação. No primeiro tempo, o volante teve dificuldades com a marcação pressão marroquina, errou muitos passes e recebeu um cartão amarelo. Com isso, foi substituído no intervalo, dando lugar para Fabinho.

Já na vitória sobre o Haiti, Casemiro jogou os 90 minutos. Embora tenha percorrido a maior distância, ele teve o quarto menor índice de velocidade máxima. No seu melhor sprint, atingiu 29,2 km/h. Ele ficou à frente apenas de Alisson (20,8 km/h), Bruno Guimarães (27,7 km/h) e Danilo Santos (27,8 km/h).

Com a vitória, o Brasil chegou a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

Distância total dos jogadores do Brasil:

1º - Casemiro: 11,2 km

2º - Douglas Santos: 10,9 km

3º - Bruno Guimarães: 10,3 km

4º - Danilo: 10,2 km

5º - Gabriel Magalhães: 10,2 km

6º - Marquinhos: 10,2 km

7º - Vini Jr: 8,4 km

8º - Lucas Paquetá: 7,8 km

9º - Matheus Cunha: 7,3 km

10º - Rayan: 6,7 km

11º - Alisson: 5,5 km

12º - Raphinha: 4,1 km

13º - Gabriel Martinelli: 3,3 km

14º - Endrick: 3,2 km

15º - Ederson Silva: 2,0 km

16º - Danilo Santos: 1,8 km