Zico é o maior ídolo da história do FlamengoReprodução / Instagram

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O Dia
Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, de 73 anos, opinou sobre a relação de Neymar com parte dos torcedores brasileiros e também sobre como o camisa 10 conduziu sua carreira. Na opinião do Galinho, o atacante, de 34 anos, deixou muitas vezes o esporte de lado.
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"Neymar em alguns momentos se afastou um pouco daquilo que é mais importante na vida dele que é o futebol, o profissional de futebol. Ele tem que entender que vão pressionar sempre ele por causa disso, pelo dom que ele tem, porque ele é um cara genial, ninguém tem a genialidade dele", disse em entrevista ao "Esporte Record".
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Neymar foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Por conta da uma lesão na panturrilha direita, o atacante ficou fora dos dois primeiros jogos do Brasil.
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Com 4 pontos, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grupo C na Copa do Mundo ao derrotar o Haiti por 3 a 0. A equipe de Carlo Ancelotti faz seu último jogo pela primeira fase contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).